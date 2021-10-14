Üye Girişi
Vali Taşbilek'ten gece yarısı trafik denetimi - Son Dakika

Vali Taşbilek'ten gece yarısı trafik denetimi

14.10.2021 23:39
Vali Taşbilek'ten gece yarısı trafik denetimi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, akşam saatlerinde İkisu uygulama noktasında gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, akşam saatlerinde İkisu uygulama noktasında gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

Denetim sırasında bir araçta arka koltukta oturan vatandaşların da emniyet kemeri taktığını gören Vali Taşbilek, Mutlu Boz adlı vatandaşa özel olarak teşekkür ederek herkesi bu duyarlılığı göstermeye davet etti.

Jandarma ve Emniyet yetkililerinin katılımıyla İkisu uygulama noktasında hem kimlik kontrolü hem de diğer trafik kontrollerinin yapıldığı çalışmayı denetleyen Vali Taşbilek, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlara hem Covid-19 hem de trafik kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunan Vali Taşbilek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun insanı önceleyen, insan odaklı trafik vizyonu çerçevesinde Gümüşhane ve ülkede trafik vizyonun geliştirilmesi noktasında, dünyanın evrensel trafik değerlerinin yakalanması noktasında 4-5 yıldır çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı.

"Önce eğitim, sonra denetim en son cezai müeyyide"

Bu vizyonun temel noktasının insan eğitimi olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, trafikte temel felsefelerinin önce eğitim, sonra denetim en son da cezai müeyyide olduğunu belirterek, "Rehberlik edici, vatandaşlarımızı geliştirici, trafikteki uygulamaları, eksiklikleri anlatıcı bir denetim stratejisi yürütüyoruz. En son noktası bizim müeyyidelerle alakalı bakışımız. Çünkü medeni toplumların bakışı, yaklaşımı da bu. Bu çerçevede bizim bütün Türkiye'de olduğu gibi sayın Bakanımızın direktifleri çerçevesinde çok değişik projeler, değişik çalışmalarımız söz konusu. Hepsinin temel amacı trafik bilincini toplum üzerinde geliştirmek, insanlarımızı daha duyarlı hale getirmek. İnsanın olmadığı, öncelenmediği bir noktada hiçbir şeyin kıymeti yok" diye konuştu.

"İlimizde emniyet kemeri takma oranı yüzde 80'den fazla"

Gümüşhane'de uygulanan "Trafik kemeriyle bağlan hayata" projesinin ardından yüzde 80'leri bulan kemer takma oranı yakaladıklarını ifade eden Vali Taşbilek, "Burada vatandaşlarımız arka koltukta bile artık kemer takmaya başladı. Bu trafik için çok önemli. Tüm bu çalışmalarımız trafikte insanların farkındalığını geliştirmek, kurallara uyulduğu takdirde hayatın korunabileceğini ama kurallardan uzaklaşınca hem kendi hayatımızı hem sevdiklerimizin hayatını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atma noktasında büyük sıkıntılar yaşayacağımızı anlatma stratejisi. Bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın da büyük bir duyarlılığıyla ülkemiz trafik meselesini de halledecektir" dedi.

"Bir insanın bile hayatının kurtulması çok değerli"

Gümüşhane'de kaza oranlarında, ölümlü trafik kazası oranlarına çok ciddi düşüşler yaşandığını kaydeden Vali Taşbilek, "Bir insanın bile hayatının kurtulması bu memleket için, bizim için, devletimiz için çok değerli. Bizim insanımız duyarlı. Kurallara uyma noktasında her zaman uyumlular. Kendi hayatları, sevdiklerinin hayatları ve başkalarını hayatlarını koruma güdüsü olan insanlar. Devletimizin yetkili kurumlarının, bu işi veren bu işi takip eden kurumların, görevli kurumların rehberliği, yol göstericiliği anlatması, eğitmesi çok farklı bir noktaya getirecek insanlarımızı. Trafik eğitim parkındaki küçük çocuklarda ciddi bir farkındalık oluştu. Bunlar ailelerini etkiliyor o küçücük çocuklar. Toplumumuz trafik meselesinin farkında olacak, kurallara uymanın hayati olduğunun farkına daha çok varacak" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek'ten gece yarısı trafik denetimi
Vali Taşbilek'ten gece yarısı trafik denetimi
Vali Taşbilek'ten gece yarısı trafik denetimi

Süleyman Soylu, Koronavirüs, Gümüşhane, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Taşbilek'ten gece yarısı trafik denetimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı 22:33 Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi 21:54 Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi 13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı 21:23 13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı
Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi 20:55 Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak 19:31 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak 18:55 Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor 18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Yunan- ABD görüşmesinde 17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti         
23:35
Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık         
22:14
Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi         
21:30
Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti         
21:22
Muharrem İnce'nin Muharrem İnce'nin "Kılıçdaroğlu aday olmalı" yorumuna CHP'den çok sert tepki: Size mi düştü?         
20:03
Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı         
19:24
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
17:52
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 23:46:15. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Taşbilek'ten gece yarısı trafik denetimi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement