VALİ TUTTULMAZ KENTTE ARTAN VAKA SAYILARINI DEĞERLENDİRDİ - Son Dakika

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte son günlerde artan koronavirüs vaka sayısı ile ilgili konuşarak, "Şu anda aşılamada il olarak ilk 15 içerisindeyiz. Yüzde 80'lerde aşılamadayız. Ancak bir taraftan da rakamlarda yüksek olduğumuzu görüyoruz. Bu konuda biraz alanın darlığını, okulların açıldığını görüyoruz ama bunu bir bahane olarak değerlendirmememiz gerekir." dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz, kent merkezinde gerçekleştirilen 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulamasına katıldı. Araçları denetleyen Vali Tutulmaz, sürücülere yaya önceliği konusunda bilgiler verdi. Vali Tutulmaz, artarak devam eden koronavirüa vaka sayılarına ilişkin vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Vali Tutulmaz, aşılamada Zonguldak olarak ilk 15 ilin içerisinde olduklarını söyledi. 'Aşılı olmak, kurallara uyulmayacağı anlamına gelmiyor? diyen Vali Tutulmaz, 'Pandeminin etkisi hala devam ediyor. Tedbirlerimizi biz alıyoruz. Almaya devam ediyoruz. Şu anda aşılamada il olarak ilk 15 içerisindeyiz. Yüzde 80'lerde aşılamadayız. Ancak bir taraftan da rakamlarda yüksek olduğumuzu görüyoruz. Bu konuda biraz alanın darlığını okulların açıldığını görüyoruz ama bunu bir bahane olarak değerlendirmememiz gerekir. Hep beraber kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aşılı olmak kurallara uyulmayacağı anlamına gelmiyor. Aşının faydası var bunu açıkça görüyoruz. Ancak genel bir bağışıklığı sağlayabilmek için aşılı oranını arttırmamız gerekiyor." diye konuştu.