VALİ YAZICI: ANTALYA'DA İKİNCİ AŞILAMADA YÜZDE 90'LARA ÇIKMAMIZ GEREKİYOR - Son Dakika

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, kentte birinci aşılama oranının yüzde 90'ları aştığını belirterek, 'İkinci doz aşıda geçen haftadan itibaren yüzde 75 sınırını aştık ve mavi kategoriye girdik ama ikinci dozda da en az yüzde 90'lara çıkmamız gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, sabah Muhtarlar Derneği Başkanı Topçular Mahalle Muhtarı Nazif Alp'i ve dernek üyelerinden Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, Kepez Karşıyaka Muhtarı Recep Sabır, Döşemealtı Bahçeyaka Muhtarı Alkan Altun, Muratpaşa Yeşilova Ahmet Akçan'ı makamında kabul etti. Ardından Kepez İlçesi Muhtarları Buluşmasına katılan Yazıcı, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Öğleden sonra Gündoğdu Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Vali Yazıcı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek turizm kentindeki koronavirüs değerlendirmesinde bulundu.

'İKİNCİ DOZ AŞIDA YÜZDE 75 SINIRINI AŞTIK'

Vali Ersin Yazıcı, pandemi kuralları çerçevesinde tedbirlerin devam ettiğini anlatı. Yazıcı, 'İnsanlarımızın aşılanma oranları yükseldiği için biraz daha rahat hareket ettiğini görüyoruz. Halkımızın basit pandemi kurallarına uymalarını istiyoruz ki sonuçları ağır olmasın. Biz birinci doz aşıda yüzde 90'ları geçtik. İkinci doz aşıda geçen haftadan itibaren yüzde 75 sınırını aştık ve mavi kategoriye girdik. Antalya'daki hemşerilerime bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ama yüzde 75'te kalmayıp, ikinci dozda da en az yüzde 90'lara çıkmamız gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

'71 DERSLİKTE EĞİTİME ARA VERİLDİ'

Okulların açılmasıyla birlikte çok tedbirli olduklarını aktaran Vali Yazıcı, 'Okullarımızda çok büyük sorunumuz yok. Cuma akşamı itibarıyla sadece 71 dersliğimiz eğitime ara verdi. Toplam derslik sayımız özel okullar dahil 16 bine yakın. Okullarımızda çok dikkatliyiz. Pozitif bir vaka olduğunda hemen tedbirler alınıyor. Başta öğretmen arkadaşlarım olmak üzere sevgili öğrencilerimize de bir kez daha ikaz etmek isterim. Maske ve mesafeye dikkat ederek eğitim hayatımızı sürdüreceğiz. Okullarımızı kapatmayacağız inşallah. Dikkatli ve hassas bir şekilde kurallara uyarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.