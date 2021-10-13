VALİ YERLİKAYA: 65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZİN 3. DOZ AŞI ORANI YÜZDE 74 - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA: 65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZİN 3. DOZ AŞI ORANI YÜZDE 74

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşı oranının yüzde 74 olduğunu açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşı oranının yüzde 74 olduğunu açıkladı. 18 yaş altı gençlerin aşı oranlarını da açıklayan Vali Yerlikaya "Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 91.6, 2.doz yüzde 89.7, 3.doz yüzde 74. Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak. 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 50.1, 2.doz yüzde 32.9, Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" ifadelerini kullandı. - İstanbul - İstanbul

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