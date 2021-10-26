Vali Yerlikaya, İstanbul'daki 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların birinci doz aşılama oranın yüzde 92, ikinci doz aşılama oranının yüzde 90 ve üçüncü doz aşılama oranının yüzde 75 olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, yaklaşık bir yıl önce Zeytinburnu'nda hizmete açılan Maltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılış töreninde, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Merkezin sosyal çevresiyle uyumlu şekilde inşa edildiğini belirten Yerlikaya, aile sağlığı merkezlerinin temel koruyucu hekimlik hizmeti veren, aşılamayla ilgili tüm süreçleri takip eden, Kovid-19 sürecinde de vatandaşla yüz yüze gelen ilk temas noktası olduğunu söyledi.

İnsanlığın 1,5 asırdır tecrübe etmediği bir salgınla mücadele verdiğini hatırlatan Yerlikaya, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son 20 yılda oluşturulan sağlık sisteminin salgınla mücadelede başarılara imza attığını vurguladı.

İstanbul'daki sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaşan ve değerlendirmede bulunan Yerlikaya, "İstanbul'daki 47 bin yatak sayımız, 7 bine yakın yoğun yatak gücümüz, bütün bunlarla beraber bizimle yaşayan, hayatı paylaştığımız yabancı misafir ve dostlarla birlikte 17 milyona yakın bir nüfus... Dile kolay 145 dünya ülke nüfusundan daha fazla nüfusa sahip bir metropolden bahsediyoruz, İstanbul'dan bahsediyoruz. Bu bilmediğimiz, dünyayla beraber tecrübe ederek öğrendiğimiz ve aşıyla beraber de artık 'sana karşı güçlüyüz' dediğimiz bu Kovid-19 musibetine karşı hiçbir vatandaşımızdan bir kuruş para almadan bu noktaya geldik. Dünyada bizim bu salgınla mücadelede verdiğimiz destansı hizmeti bu şekilde destansı veren ülke sayısı gerçekten yok denecek kadar az. Bir kahraman kesimimiz var, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız. Onların da hakkını ödeyemeyiz, tarih onları altın harflerle de kaydetti." şeklinde konuştu.

Aşılama oranları

İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı oranlarının mükemmel olduğunu aktaran Yerlikaya, "Ellerinden öpüyorum onların. Birinci doz aşıyı duyar mısınız, yüzde 92. İkinci doz aşının oranı da yüzde 90. Üçüncü dozda yüzde 75'e geldik. Buradan büyüklerimize selam ediyoruz ama üçüncü doz aşılarımızda da bir an önce bir ve ikinci dozdaki oranlarımızı yakalayalım." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da konuşmasında kendi mahallesinde böyle bir hizmetin hayata geçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı yatırımlarla önemli mesafe aldığını anlatırken bir anısını paylaşan Turan, şöyle devam etti:

"Rahmetli ablam rahmetli babama, 'Babacığım, yan yatanla çamura batanı bir tutma.' derdi. Bir yapıyormuş gibi gözüken, çadır içinde bize sedyeleri gösteren anlayış var Türkiye'de, bir de gerçekten yapan bir anlayış var. Dünyada şu anda bütün vatandaşlarımızın ücretsiz olarak 5 yıldızlı, otel konforunda sağlık hizmeti aldığı tek ülkeyiz. Ben pandemi sürecinde şuna şahit oldum, bu şahitliğimden dolayı da Rabbime hamd ediyorum. Bizim genelde hayranlığımız Doğu'dan Batı'ya doğru olur. Avrupa deyince bilinçaltımız biraz kirlenmiş, hep hayranlık. Amerika'da bir hemşerim, hatta basın mensubu Kovid hastalığına yakalanmıştı, bizlerle temas kurarak 'beni bir an önce buradan kurtarın' diye ricada bulundu. Ülkemizin geldiği durum, hem Doğu'dan hem Batı'dan ambulans uçaklarla hasta olan vatandaşlarımızı bu ülkeye getirdik. Onun için bunun kıymetini bilmemiz lazım. Milletimiz de zaten kıymetini biliyor ki yıllardır desteğini sürdürüyor."

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Zeytinburnu'nda birinci doz aşılarda oranın yüzde 76, ikinci doz aşılarda ise yüzde 67 olduğunu söyledi.

Memişoğlu, "Ben yüzde 80 üzerinde bekliyorum burada. Çünkü Zeytinburnu hem belediye başkanı, hem kaymakamı, hem ilçe sağlığıyla şanslı bir ilçe. Biz de buraya elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise Maltepe Aile Sağlığı Merkezi ile bölgedeki merkez açığının giderildiğini, resmi açılışı yapılan merkezin İstanbul'da örnek gösterilen bir alanda faaliyetini sürdürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi.