Vali Yerlikaya, Zeytinburnu'nda Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine katıldı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Zeytinburnu'nda Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine katıldı. Vali Yerlikaya, "Pandemide destansı bir mücadele verdik" dedi.

Zeytinburnu 9 nolu Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

"DESTANSI BİR MÜCADELE VERDİK"

Açılış töreninde konuşan Vali Yerlikaya, "Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy göreve geldiği günden beri yaşamın her alanıyla ilgili hizmetlerini en iyi şekilde yapıyor. Başkanımız sosyal belediyecilik duruşunu mükemmel bir şekilde sergiliyor. Ülkemiz sağlık sisteminde çok güçlü. Sağlık ve eğitime katkı sağlayanları baş tacı ediyoruz" diye konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKKINI ÖDEYEMEYİZ"

Türkiye'nin sağlık sisteminin çok güçlü olduğunu kaydeden Vali Yerlikaya, "Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Koronovirüsle mücadelemizde hiçbir vatandaşımızdan bir kuruş para almadan bu noktaya geldik. Pandemi döneminde destansı bir mücadele verdik. Bizim gibi destansı mücadele veren ülke sayısı çok az. Sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz. Tarih sağlık çalışanlarını altın harflerle kaydetti. Pandemi aşının bize vermiş olduğu güçle bu noktaya geldik. Çocuklarımız yüz yüze eğitime başladılar ve devam ediyorlar. 65 yaş ve üzeri olan büyüklerimizin aşı oranı mükemmel. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demedi halkımız için çalıştı. Sağlığımız için yapılan yatırımların hiç biri israf değildir. Biz buna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS STABİL BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Zeytinburnu'nda birinci doz aşı yüzde 76, ikinci doz aşılarda da yüzde 67 oranında olduğunu kaydeden kaydeden İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Dünyada en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerden biriyiz. Hastalanmadan vatandaşların sağlığını korumak en büyük hedefimiz olmalı. Sigara, alkol ve madde gibi bağımlılıklardan uzak, egzersiz yaparak ve beslenmemize dikkat ederek hastalıklardan korunmalıyız. Koronavirüsle ilgili zor bir süreç yaşadık ancak ülke olarak çok başarılı bir süreç geçirdik. Herkes sağlığının değerini bildiği gibi devletinin ve sağlık çalışanının da değerini bilmeli. Vatandaşlara devletine destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bir buçuk aydır İstanbul'da koronavirüs stabil bir şekilde ilerliyor" şeklinde konuştu.

"AŞI OLALIM HAYAT KURTARALIM"

Açılışı yapılan merkezin yaklaşık 1 yıl önce vatandaşların hizmetine açıldığını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise şöyle konuştu:

" Maltepe Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi yoktu. Burada yaşayan vatandaşlarımızın özel talebiydi. Zeytinburnu aşılama oranlarında İstanbul ortalamasının hep ortasında yer aldı. Yoğun bakımda yatan hastaların hemen hemen hepsi aşıdan kaçan vatandaşlardan oluştuğunu biliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyoruz. Aşı olalım hayat kurtaralım diyorum."

Konuşmaların ardından Zeytinburnu 9 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleşti.

Açılışı yapılan merkez, 300 metrekare kullanım alanında, 2 doktor, acil müdahale, aşı, gebe izlem, emzirme ve medikal malzeme odalarıyla hizmet verecek.