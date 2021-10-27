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Vali Yıldırım öğrencilerle trafik parkında bir araya geldi - Son Dakika

Vali Yıldırım öğrencilerle trafik parkında bir araya geldi

27.10.2021 16:30
Vali Yıldırım öğrencilerle trafik parkında bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Hatip Mahallesi'nde bulunan parkta "Çocuklara Trafik Eğitimi" Projesi kapsamında bir araya gelen Vali Yıldırım, çocuklarla trafik kuralları hakkında sohbet etti.

Çocuklara sorular soran Yıldırım, onların cevaplarını da beğenerek taktir etti.

Yıldırım, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parkın Tekirdağ'daki okullara hizmet vereceğini söyledi.

Çorlu ve diğer ilçelerdeki çocukların sırasıyla okul bazında programlama yapılarak burada eğitim alacağını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Burayı yaklaşık 2 yıl önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapmıştık. Biz fikri verdik sağ olsun onlar da yaptı. Yalnız pandemi nedeniyle burayı çok fazla kullanamadık. Pandemi sonrası bu yıl ki eğitim yılında yeniden kullanmaya başladık. Tekirdağ ve Çorlu'daki okullarımız, planlı bir şekilde buraya gelecekler. Bizim trafik eğitmenlerimiz aracılığıyla da buradaki eğitimlerini alacaklar. Küçük öğrencilerimiz burada akülü aralarla tam bir trafik eğitimi alacak. Işıklandırmaları, üst geçidi, trafik işaretleriyle tam bir trafikteymiş gibi hareket edip kuralları öğreniyorlar."

Daha sonra öğrenciler trafik polisi ve trafik jandarma ekiplerinin kontrolünde sembolik olarak yolculuk yaptı.

Programa Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı trafik polis ve jandarma ekipleri ile öğrenciler katıldı.

Vali Yıldırım öğrencilerle trafik parkında bir araya geldi
Vali Yıldırım öğrencilerle trafik parkında bir araya geldi
Vali Yıldırım öğrencilerle trafik parkında bir araya geldi
Vali Yıldırım öğrencilerle trafik parkında bir araya geldi

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Pandemi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yıldırım öğrencilerle trafik parkında bir araya geldi - Son Dakika


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