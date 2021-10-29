Van Büyükşehir Belediyesi su taşkınlarının yaşandığı mahallelerde çalışma başlattı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan su taşkınlarında vatandaşların yardımına koştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan sağanak, Tuşba'nın Seyrantepe, Beyüzümü ve İstasyon Mahallelerinde su taşkınlarına neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İtfaiye ve Fen İşleri Dairesi Başkanlıkları ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, su tahliyesinin yanı sıra mahallelerde çamur ve balçık temizliği yapıyor.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çok sayıda araç ve personelle hummalı bir mücadele yürüten ekipler, çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.