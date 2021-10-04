Van Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere sulama kanalı desteği - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesinde yaptığı sulama kanalıyla 3 bin dekarlık tarım arazisini suyla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinin kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekleri sürüyor.

Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçeye bağlı Uysal Mahallesi'ne 3 bin 200 metre uzunluğunda sulama kanalı yaptı.

Mahalle muhtarı İrfan İşık, arazilerini uzun yıllardır eski kanallarla sulamaya çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir belediyesine beton kanal talebinde bulunduklarını belirten İşık, şunları söyledi:

"Başvurumuz kısa süre içinde olumlu yanıt buldu. Sulama kanalıyla tarım arazimiz suya kavuştu. Daha önce sulama suyu yetersizliğinden dolayı verim alamıyorduk. Yapılan modern sulama kanalıyla kaynaktaki suyumuz olduğu gibi tarım arazilerine ulaşıyor. Burada meyve ağaçlarının yanı sıra fasulye, şeker pancarı, mısır, sebze çeşitleri, arpa, buğday ve yem bitkileri gibi ürünler yetiştiriyoruz. Bundan sonra ürünlerimiz daha verimli ve daha bereketli olacak. Çalışmalardan dolayı başta Sayın Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde 2,5 kilometrelik sulama kanalı çalışması devam ediyor.