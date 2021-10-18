Van'da 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 10 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 11 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 28 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalanmış ve 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 1 adet bisiklet, 1 adet laptop, 1 adet matkap ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 4 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında da; 6 adet tabanca, 2 adet bıçak, 31 adet dolu fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından ise 1 aranan şahıs yakalanmış; 4,30 gram esrar, 0,52 gram eroin ve 9,87 gram metamfetamin maddesi olmak üzere 14,69 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet döner bıçağı, şarjöre basılı vaziyette 7 adet dolu fişek ele geçirilmiş, 8 şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir" denildi. - VAN