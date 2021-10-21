Van'da, 16 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

VAN'da, uyuşturucu ticaretinden hakkında 16 yıl 8 ay hapis ile 7 bin 500 TL para cezası bulunan Ö.S., polis operasyonuyla yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinden hakkında 16 yıl 8 ay hapis ile 7 bin 500 TL adli cezası bulunan Ö.S.'yi saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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