Van'da 164 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde 164 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sırımlı ve Bakışık mahallelerinde düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda, tespit edilen metruk yapılarda yurda yasa dışı yollarla giren 164 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.