Van'da 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesindeki operasyonda 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Başkale'de emniyet narkotik, KOM ve istihbarat birimlerimizin operasyonuyla 753 paket halinde 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında. Kahraman polislerimizi ve emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.