Üye Girişi
Van'da 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı

01.11.2021 09:19
Van'da 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen 4 ayrı operasyonda 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 4 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 7 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 94 bin 528 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Van'da 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı
Van'da 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı
Van'da 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı
Van'da 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı

Göçmen, Polis, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi 09:15 Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı 08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam 08:21 Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler 08:20 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım 08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak 08:15 Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti 21:27 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş 16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş

Son Dakika Haberleri
09:18 Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin
09:15 Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı?
08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı
08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı
08:18 Roma'da Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti
08:18 Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi
08:16 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım
08:15 Kandil, "Serhat" kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi
Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin         
09:18
Yatırım planı için Türkiye sahillerini teknesiyle dolaşan Bill Gates, çevrecilerin hedefi oldu Yatırım planı için Türkiye sahillerini teknesiyle dolaşan Bill Gates, çevrecilerin hedefi oldu         
09:14
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Kandil, Kandil, "Serhat" kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi         
08:16
Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi         
22:38
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş         
16:18
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım         
15:31
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 09:28:08. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement