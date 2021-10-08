Van'da 9 ayda 4 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu yıl ocak-eylül döneminde gerçekleştirdikleri 396 operasyonda 4 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirdi.

Van'da uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı kararlı mücadeleleriyle dikkati çeken narkotik ekipleri, sürekli artan başarı grafiğini bu yılın 9 aylık döneminde de sürdürdü.

Ele geçirdikleri uyuşturucu miktarıyla Türkiye'de ilk sıralarda yer alan ekipler, gayretli çalışmalarıyla en önemli güzergahlardan biri olan Van'da uyuşturucu kaçakçılarına nefes aldırmadı.

Dedektör köpeklerin yardımıyla evlerin, araçların en gizli yerine saklanan uyuşturucuyu bulan, kaçakçıların kullandığı yöntemleri deşifre eden narkotik ekipleri, 1 Ocak-30 Eylül döneminde 3 ton 582 kilo 582 gram eroin, 227 kilo 59 gram sentetik uyuşturucu, 19 kilo 250 gram afyon sakızı, 171 kilo 680 gram esrar, 1 kilo 869 gram bonzai, 1 kilo 403 gram skunk, 122 ecstasy, 831 bin 528 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Bu dönemde 396 operasyon gerçekleştirerek kaçakçılara ağır darbeler vuran ekiplerce gözaltına alınan 284 kişiden 215'i tutuklandı, 69'u hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

"Eroin yakalamalarında yüzde 30 artış var"

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Muhsin Dumlupınar, AA muhabirine, uyuşturucu satışının ve naklinin engellenmesi için narkotik polislerinin gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu madde kaçakçılığında önemli bir geçiş güzergahı olduğunu belirten Dumlupınar, geçen yılın aynı dönemine oranla ele geçirilen eroin miktarında yüzde 30 artışın olduğunu aktardı.

Uyuşturucuyla mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Hem toplum sağlığımızın hem de geleceğimiz olan gençlerin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu yıl yaptığımız yakalamalarda geçen yılın aynı dönemine oranla eroinde yüzde 30 otuzluk bir artış söz konusu. Biz kaçakçılıkla mücadeleyi yürütürken kaçakçılar da yeni yöntemler deniyor. Aynı şekilde kedimizi yenileyerek, üstüne koyarak devam ediyoruz. Van, İran'la uzun sınır hattına sahip. Uyuşturucu kaçak yollarla ya da yasal yüklerin arasına gizlenerek ülkemize ve buradan Avrupa piyasasına gönderilmeye çalışılıyor. Emniyet Müdürlüğümüz ve Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığının destekleriyle bu konuda kararlı mücadele yürütüyoruz. Şu an İran sınırına duvar örülüyor. Bunun tamamlanması her türlü kaçakçılık olayının önlenmesine büyük katkı sağlayacak."

"Ekiplerimizin en büyük destekçisi narkotik köpeği dostlarımız"

Ekiplerin başarısında narkotik köpeklerinin önemli payının olduğuna dikkati çeken Dumlupınar, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 7 yıl boyunca önemli operasyonlarda görev yapan "Şila" isimli köpeğin yakalandığı hastalık nedeniyle kısa süre önce ölmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

"Şila" gibi "Zeus", "Zeyna", "Magnum", "Thor", "Juno", "Irmak" ve "Bobi" isimli dedektör köpeklerin desteğiyle uyuşturucu illetine "dur" demeye devam edeceklerine değinen Dumlupınar, "Sevimli dostlarımıza arkadaşlarımız kendi çocuklarına gösterdikleri sevgiyi, şefkati gösteriyor. Hassas burunlu dostlarımızın uyuşturucu madde operasyonlarında yardımları yadsınamaz ve küçümsenemez." dedi.