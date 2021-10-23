Van'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı - Son Dakika

Van'da AK Parti'nin "Bu hikayenin kahramanı sensin" teması ile düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı.

Edremit ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek eğitim programına parti teşkilatının çeşitli kademelerinde yer alan üyeler katıldı.

İl ve ilçelerden partililerin ilgi gösterdiği programın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, programın hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin politikada eğitime büyük önem verdiğini aktaran Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İki günlük bir eğitim programı var. Bu programda birbirinden değerli ve bilge insanlar kentimize geldi. Onların bize vereceği mesajlar son derece önemli. Bizler bilgiye aşık insanlarız. 2023, 2053 ve ardından 2071'e giden süreçte gelecek nesillere katkı sunmak istiyoruz. Van ili teşkilatımız bu konuda tümüyle hazır. Salonda oturacak yer yok. Gençlik ve kadın kollarımızla gurur duyuyorum. Tüm kademelerimiz birbiriyle koordineli çalışma yürütüyor. Özellikle kadın kollarında görevli kardeşlerimiz çok yoğun çaba sarf ediyor. Ana kademenin omurgası halindeler, onlara teşekkür ederim. Sizden bu iki günlük süreçte tüm programlarınızı iptal edip eğitim programına katılmanızı istiyorum."

Açılış konuşmalarının ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Abbas Aydın, Vehbi Vakkasoğlu, Yusuf Alabarda ve Şaban Kızıldağ salondakilere bilgiler verdi.