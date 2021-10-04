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Van'da aranan 34 şahıs yakalandı - Son Dakika

Van'da aranan 34 şahıs yakalandı

04.10.2021 11:13
Van'da aranan 34 şahıs yakalandı, System.String[]

Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı.

Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan toplam 34 şahıs yakalanmış. Şahıslara adli makamlarca toplam 107 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş, 20 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet bisiklet, 695 kilogram demir inşaat malzemesi ve 10 bin TL değerinde Tekel bandrollü sigara ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Bu yakalamalara ilişkin 4 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet tabanca, 1 adet muşta, 7 adet dolu fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından da, 2 çalıntı motosiklet ele geçirilmiş, 2 aranan şahıs yakalanmış, 5 torbacı olarak tabir edilen şahıs ve 10 şüpheli şahıstan toplam 22.07 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup 19 şüpheli şahsa yasal işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - VAN

Van'da aranan 34 şahıs yakalandı
Van'da aranan 34 şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da aranan 34 şahıs yakalandı - Son Dakika


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