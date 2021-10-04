Van'da aranan 34 şahıs yakalandı - Son Dakika

Van'da aranan 34 şahıs yakalandı

VAN - Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan toplam 34 şahıs yakalanmış. Şahıslara adli makamlarca toplam 107 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş, 20 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet bisiklet, 695 kilogram demir inşaat malzemesi ve 10 bin TL değerinde Tekel bandrollü sigara ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Bu yakalamalara ilişkin 4 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet tabanca, 1 adet muşta, 7 adet dolu fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından da, 2 çalıntı motosiklet ele geçirilmiş, 2 aranan şahıs yakalanmış, 5 torbacı olarak tabir edilen şahıs ve 10 şüpheli şahıstan toplam 22.07 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup 19 şüpheli şahsa yasal işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.