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Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika

Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi

12.10.2021 12:22
Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında oluşturulan mobil ekiplerin kurdukları stantlarda ve kırsal bölgelerde yürüttükleri aşı çalışmaları sayesinde Van'da vaka oranları en düşük seviyeye geriledi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında oluşturulan mobil ekiplerin kurdukları stantlarda ve kırsal bölgelerde yürüttükleri aşı çalışmaları sayesinde Van'da vaka oranları en düşük seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığının 25 Eylül-1 Ekim tarihlerini kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 35,76 ile Türkiye'de en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Van'da, salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda kırsal bölgelerdeki mahalleleri, toplu çalışma alanlarını dolaşan, kentin birçok noktasında aşı stantları kuran ekipler, ikinci doz aşılamada yüzde 62,8 ile turuncu kategoride yer alan kentin kısa sürede önce sarı ardından da mavi kategoriye geçmesi için çaba gösteriyor.

Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hastaların yakınları da aşı stantlarını ziyaret ederek hem aşılarını yaptırıyor hem de yaşadıkları zorlu süreci anlatıp vatandaşları ikna etmeye çalışıyor.

Özverili çalışmalar sayesinde vaka sayısının düştüğü kentte, hastaneler de yoğunluğun azalmasıyla kapattıkları servisleri açarak rutin hizmetlerini sürdürmeye başladı.

"Yoğun bakımlardaki azalma bilimsel gerçeği gösterdi"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, AA muhabirine, kentte aşı oranının yükselmesiyle vakalarda önemli düşüşün yaşandığını söyledi.

Van'da sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınına karşı özveriyle mücadele ettiğini belirten İliklerden, şunları kaydetti:

"Vakaların azalmasıyla normal ameliyat ve sağlık hizmetlerimizi yapmaya başladık. Bu, sağlık çalışanları ve rutin sağlık hizmeti bekleyen vatandaşlar için elzem bir durumdu. Bunu sağlayan en önemli etken aşı oldu. Aşıyla ilgili yapılan spekülatif açıklamaların hepsinin yalan, yanlış olduğu görüldü. Aşılama oranının artmasıyla yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının azalması bilimsel gerçeği gösterdi. Tüm sağlık çalışanlarının, basın mensuplarının, mülki ve idari amirlerinin aşı çalışmalarıyla ilgili ciddi kampanyaları, çalışmaları oldu."

Hastane yatışlarındaki azalmasında aşının çok ciddi etkisinin olduğunu vurgulayan İliklerden "Aşı karşıtı olan, aşıyı benimsemeyen, aşının bir öneminin olmadığını düşünen birçok kişi, Kovid-19'a yakalanarak merkezimizde tedavi oldu. Aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşayan bu hastalar iyileşir iyileşmez aşılarını yaptırdı. Pandemiyle mücadelenin en etkili silahı aşıdır." dedi.

"Herkesin aşısını yaptırması gerekiyor"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Demirkol ise aşılama çalışmalarından sonra hem yoğun bakımlarda ve hem de servislerde tedavi gören hasta sayısında yaşanan düşüşün sevindirici olduğunu dile getirdi.

Vakaların azalmasında aşı çalışmaları ve toplumdaki bağışıklık oranının artmasının etkili olduğuna dikkati çeken Demirkol, "Aşı olmayan vatandaşlarımız mutlaka yaptırmalı. Önümüz kış. İnfluenza, mevsimsel grip gibi birçok salgınla karşı karşıya kalabiliriz. Kişi bu dönemde Kovid-19'a ve bu salgınlardan birine aynı anda yakalanırsa hem ölüm hem de hastalığı daha ağır geçirme riski yüksek olur. Çoğu hastanın 'keşke aşı olsaydım', 'aşı olma, aşı zararlıdır diyenleri dinlediğim için çok pişmanım' diyen hastaları çok gördüm. Bu pişmanlığı yaşamamak için herkesin aşısını yaptırması gerekiyor." diye konuştu.

Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi
Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi
Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi
Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi
Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi

COVIRAN Bereket, Eylül, Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da aşılamanın artmasıyla vaka sayıları en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
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