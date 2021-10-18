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Van'da bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi

18.10.2021 08:58
Van'da bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 11 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Bu yakalamaya ilişkin şüpheli şahıslarla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Polis, İlaç, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bin 62 adet tıbbi ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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