Van'da bir haftada 141 kilo 529 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince bir haftada 141 kilo 529 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 141 kilo 529 gram eroin, 17 kilo 132 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram Afyon sakızı ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.