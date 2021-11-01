Van'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı, 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 25-31 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 26 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 44 yıl hapis cezası bulunan 10 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen ve gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 4 şüpheli yakalandı, gümrük kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda 2,12 gram esrar, 5,51 gram eroin, 2,93 gram Afyon sakızı ve 0,85 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 10 cep telefonu, bıçak, 105 kilogram bakır kablo ve 24 fişek ele geçirildi.