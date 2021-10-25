Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, il genelinde 18-24 Ekim tarihlerinde 8 operasyon düzenleyen ekipler, biri yabancı uyruklu 20 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör tutuklandı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 272 bin 264 lira ceza verildi, 4 araca el konuldu.???????