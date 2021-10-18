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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

18.10.2021 09:27
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8'i yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8'i yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 11-17 Ekim tarihleri arasında il genelinde 9 operasyon gerçekleştiren ekipler, 8'i yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 73 bin 839 lira ceza verildi, 4 araca el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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