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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı

11.10.2021 10:20

Van'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

Van'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 4-10 Ekim'de il genelinde 10 operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 175 bin 805 lira ceza verildi, 3 araca el konuldu.???????

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 175 bin 805 lira ceza verildi, 3 araca el konuldu.???????

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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