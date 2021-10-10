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Van'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi

10.10.2021 09:49
Van'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünleri satan ve nakledenlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede durdurulan minibüste yapılan aramada yolculardan F.K'nin elindeki poşette gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı, cep telefonları Van Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.

Van'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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