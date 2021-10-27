Van'da hasta ve yakınlarına çiçek dağıtıldı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi çalışanları, "26 Ekim Hasta Hakları Günü" dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarına çiçek dağıttı.

Başhekim Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Kasım Ertaş, Hastane Müdür Yardımcısı Harika Tekintangaç, hastane yöneticileri ve hemşireler, hastanede yatan hastaları ziyaret etti.

Refakatçilerle sohbet eden hastane çalışanları, hastalara karanfil vererek şifa diledi.

Tangaç, yaptığı açıklamada, hasta haklarını önemsediklerini ve bu konuda vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin hastane idaresiyle çalışanlar, çalışanlar ile hastalar arasındaki bağı kurmada çok önemli olduğunu belirten Tangaç, şunları kaydetti:

"Hasta ve çalışanların memnuniyetini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızı hasta hakları konusunda hazırlanan broşürlerimizle bilgilendiriyoruz. Tüm personel hasta hakları konusunda eğitildi ve eğitimlere devam ediliyor. Bilinçli hasta sağlıklı toplumun oluşmasına büyük katkı sağlıyor."