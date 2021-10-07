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VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL - Son Dakika

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL

07.10.2021 14:05

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 22'nci haftada da sürdü.

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 22'nci haftada da sürdü. Eyleme katılan Nazlı Sancar, "Şeyma kızım sen kendin de biliyordun. Hem sara hem de mide kanseri hastalığım var. Sen gittiğinden beri ben tedavimi yarıda bıraktım. 10 yıldır ben senin peşindeyim Eğer sen anneni görüyorsan, bana acıyorsan, kızım gel teslim ol" dedi.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 22'nci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP Van binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren aileler "Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz" sloganı attı.

'SENİN İÇİN BU MÜCADELEYİ VERİYORUM'

Eyleme 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, kızına 'teslim ol' çağrısı yaparken, mide kanserine yakalandığını söyledi. Sancar, "10 yıldır bu mücadeleyi vermekteyim. Bugüne kadar kamera karşında hiçbir zaman demedim, ilk kez söylüyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Şeyma kızım sen kendin de biliyordun. Hem sara, hem de mide kanseri hastalığım var. Sen gittiğinden beri ben tedavimi yarıda bıraktım.10 yıldır ben senin peşindeyim. Eğer sen anneni görüyorsan, bana acıyorsan kızım, gel teslim ol. Artık bana acı. Bütün tedavimi yarıda bıraktım. Aynı zamanda bel ve boyun fıtığım da var. Mide kanseri olduğumu sen de biliyordun. Ben 4 yıl İstanbul'da tedavi gördüm. Sen gittikten sonra bütün tedavimi yarıda bıraktım. Ama senin için bugün ayaktayım kızım. Bugün senin için bu mücadeleyi veriyorum ve sonsuza kadar da vereceğim bu mücadeleyi. Sadece kızıma değil, dağda olan bütün çocuklara sesleniyorum. Anne ve babalarının kucağına gelsinler. 32 evladımız geldi. Hepimiz mutlu olduk, seviniyoruz. Bizim evlatlarımız da o şekil gelsin. Artık yeter, HDP'ye, PKK'ya lanet olsun diyorum" dedi.

'OĞLUM TESLİM OLMAZSAN HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM'

2015'te Van'da Arapça kursuna giderken dağa kaçırılan oğlu Kenan için eyleme katılan Fevzi Yağmur ise, "Benim çocuğum Trabzon'da hafızlığı bitirdi, Van'a gelip Arapça kursuna gidiyordu. Oğlumu kaçırdılar. Ben bir yıla yakındır Diyarbakır ve burada eyleme katılıyorum. Ömrümün sonuna kadar bu mücadelemi vereceğim. Çocukları dağda olan bütün ailelerin acısı aynıdır. HDP, 'Kürt hakları' deyip bizi kandırdılar. Gelip çocuğumu götürdüler. Kürt hakkını savunmak bu mu ? Kaç defa bana tuzak kurdular. Ben Türkiye Cumhuriyeti evladıyım. Allahımız birdir, bayrağımız da Türkiye Cumhuriyeti bayrağıdır. Oğlum Kenan gel devlete teslim ol. Eğer teslim olmazsan sana diğer dünyada hakkımı helal etmeyeceğim. Şimdiye kadar 300 kişi gelip teslim oldu. Sen de gel oğlum" diye konuştu.

GÖRÜMCEMDEN DOLAYI ÇOCUKLARIMI OKULA GÖNDEREMEDİM'

Eyleme Adana- Seyhan'da 7 yıl önce kaçırılan görümcesi Gülcan Biçer için katılan Seda Biçer de, "Görümcem kaçırılmadan önce gece gelip abisinden para aldı. Sabah eşimi yolcu ederken, bir baktım odasında yok. O gün bugündür hiçbir haber alamıyoruz. Eşim mağdur çalışamıyor. Çocuklarımı okula gönderemiyorum. 'Gülcan sana sesleniyorum. Gel teslim ol. Onlara inanma, onlar haindir. Sana yalvarıyorum gel "diye seslendi.

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL
VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ EYLEME KATILAN ANNE: KIZIM KANSER HASTASIYIM, TESLİM OL - Son Dakika
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