Van'da hırsızlık yapan ve aranan 55 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 55 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 231 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 115 şahıs yakalanmış ve 46 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet otomobil, 1 adet külçe altın görünümlü çakmak, kol saati, cep telefonu, 10 bin 745 TL nakit para, gıda malzemesi (2 bin TL değerinde), 32 adet hurda elektrik direği (73 bin TL değerinde), 200 metre elektrik kablosu (50 bin TL değerinde), 5 bin TL değerinde ev eşyası, 105 kilogram bakır kablo, 4 adet bisiklet, 1 adet 3 tekerlekli bisiklet, inşaat malzemesi (10 bin TL değerinde), 1 adet laptop ve 1 adet matkap ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 36 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında da; 12 adet tabanca, 95 adet fişek, 5 adet bıçak ve 2 adet muşta ele geçirilmiştir" denildi. - VAN