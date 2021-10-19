Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü - Son Dakika

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de kardan dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı

Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım