Van'da kaçak cep telefonu, safran, çay ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince bir hafta boyunca yapılan çalışmalar sonucunda kaçak cep telefonu, safran, sigara, çay ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18 - 24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 95 adet cep telefonu, 21 adet cep telefonu aksesuarı, 10 kilo 300 gram farklı marka ve miktarda çay, 91 adet cinsel içerikli ürün, birer gramlık paketler halinde olmak üzere toplamda 110 paket safran, 460 paket farklı markalarda sigara ve bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 12 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN