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Van'da kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi afetlerde can kurtaracak - Son Dakika

Van'da kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi afetlerde can kurtaracak

23.10.2021 11:33
Van'da kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi afetlerde can kurtaracak

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde kadınlardan oluşan İpekyolu Arama Kurtarma Timi (İPAK), zorlu tatbikat ve eğitimlere tabi tutularak olası afetlere müdahaleye hazır hale getirildi.

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde kadınlardan oluşan İpekyolu Arama Kurtarma Timi (İPAK), zorlu tatbikat ve eğitimlere tabi tutularak olası afetlere müdahaleye hazır hale getirildi.

Deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlerle gündeme gelen Van'da, acil durumlarda can kurtarmak ve krizleri en az hasarla atlatmak için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İpekyolu Belediyesinde görevli 20 kadından oluşan İPAK, haftanın belirli günlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan eğitim merkezinde tatbikat ve uygulamalı çalışmalara katılıyor.

Kıyafetleri, kaskları ve özel cihazlarıyla "afetlere müdahaleye hazırız" mesajı veren kadınlar, tatbikatlarda gösterdikleri başarıyla göz dolduruyor.

Van depreminin yıl dönümü için yaptıkları tatbikatta da başarılı performans ortaya koyan kadın arama kurtarma timi, hem bölgedeki doğal afetlere müdahale edebilecek hem de AFAD koordinasyonunda ülkenin değişik yerlerinde meydana gelebilecek afetlerde görev alabilecek yetenek ve kabiliyete sahip olduğunu gösterdi.

"Ekibimiz afet durumunda can kurtarmaya çalışacak"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, AA muhabirine, Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kentte yaşanacak afetlere karşı belediye olarak gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Yaklaşık üç ay önce Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde kadınlardan oluşan bir arama kurtarma timi kurduk. Gerekli eğitimleri alan ekibimiz, afet durumunda sahada olacak, can kurtarmaya çalışacak. Ekibimizin su altı eğitimlerini almalarını sağlayarak kapasitelerini daha da arttırmayı planlıyoruz. Depremler Türkiye'nin bir gerçeği. Van depreminin yıl dönümü dolayısıyla depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Deprem öldürmüyor, yapıların depreme dayanıksızlığı, kurallara uymamazlık ve dikkatsizlik öldürüyor. Deprem gerçeğini unutmayarak hareket etmemiz gerekiyor. İPAK her türlü afette faaliyetlerini sürdürecek. Kadınlarımız her alanda olduğu gibi afet anında da sahada olacak. Tüm ekipmanlarımız hazır. Ekibimiz Türkiye'nin değişik yerlerinde meydana gelebilecek afetlere karşı görev alabilecek."

"Afetlerde biz kadınlar da sahada olacağız."

İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nazan Sare Aslan ise Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını söyledi.

Van'ın son zamanlarda birçok afetle gündeme geldiğini aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Van'da meydana gelen depremlerde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralandı. Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak afet anlarında 'Ne yapabiliriz?, Nasıl faydalı olabiliriz?' düşüncesiyle yola çıktık. AFAD İl Müdürlüğüyle yaptığımız görüşmeler sonucunda böyle bir proje başlattık. AFAD tarafından bize eğitim verildi. Afetlerde biz kadınlar da sahada olacağız. AFAD ile omuz omuza yaraları sarmaya çalışacağız."

"İl dışı görevlerine gitmeye hazırız"

Timde yer alan Edanur Arvas da Türkiye'de depremlerin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirterek, "İPAK olarak afetlerde her zaman vatandaşımızın yanında olacağız. Arama kurtarma sırasında AFAD'ın tüm teçhizatlarını rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yüksek binalardan yaralı indirme, enkaz altında kalanları arama, çıkarma, taşıma, sesli arama yöntemlerini öğrendik, tatbikatlarımızı yaptık. Tüm saha çalışmalarına ve il dışı görevlerine gitmeye hazırız. Bize destek veren Kaymakamımıza ve AFAD yetkililerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Van'da kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi afetlerde can kurtaracak
Van'da kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi afetlerde can kurtaracak
Van'da kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi afetlerde can kurtaracak
Van'da kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi afetlerde can kurtaracak
Van'da kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi afetlerde can kurtaracak

Arama Kurtarma, Tatbikat, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi afetlerde can kurtaracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kadınlardan oluşturulan arama kurtarma timi afetlerde can kurtaracak - Son Dakika
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