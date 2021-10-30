Van'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesinden, Van istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 49 D 4971 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, İpekyolu'nun Erçek Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

???????Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, burada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.