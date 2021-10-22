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Van'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Van'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı

22.10.2021 11:04
Van'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Selik Mahallesi Kavşağı meydana geldi. 06 BN 6780 plakalı Isuzu marka kamyonetle plakası alınamayan Ford marka minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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