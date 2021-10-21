Van'da kış hazırlıkları görüşüldü - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinde, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle kentte alınacak tedbirler ve koordinasyonun sağlanması amacıyla toplantı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kışın alınacak tedbirler, eksiklik ve ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Meclis salonunda yapılan toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, daire başkanları ve şantiye şefleri katıldı.

Toplantıda, 2021-2022 karla mücadele noktasında yapılacak hazırlıklar, malzeme, ekipman, güzergahlar ilçe belediyeleri ile koordinasyon konuları ele alındı.

Karla mücadele döneminde bir aksaklığa mahal vermemek adına toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Çelikel, gecen yıl ülke ve kent genelinde istenilen düzeyde yağışın gerçekleşmediğini söyledi.

Bu yıl hem ülkede hem de kentte yağışın beklenen düzeyde olmasını ümit ettiklerini aktaran Çelikel, şöyle konuştu:

"Kar yağışıyla birlikte üstümüze düşeni yapmakla sorumluyuz. Bir aksaklığa mahal vermemek için tüm yollarımızı, kaldırımlarımızı en kısa zamanda açarak halkımıza en iyi hizmeti vermeliyiz. Asılsız ihbarlardan dolayı acil vakalara müdahale aksıyor. Her yıl bize yüzlerce asılsız ihbar geliyor. Asılsız ihbarların ardından da yaşananlar bizi hem üzüyor hem de yoruyor. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Çünkü bu tür asılsız ihbarlar geldiği zaman acil durumda olup da ambulans bekleyen hastalara yetişemiyoruz. Bu yıl asılsız ihbarlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup yasal yollarımızı kullanacağız."