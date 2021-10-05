Üye Girişi
Van'da kış tedbirleri görüşüldü - Son Dakika

Van'da kış tedbirleri görüşüldü

05.10.2021 14:19
Van'da kış tedbirleri görüşüldü, System.String[]

Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kışın kurumların yapacağı çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kışın kurumların yapacağı çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bilmez, kurumların kışın hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Çığ olaylarının acı sonuçlara yol açmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirten Bilmez şunları kaydetti:

"Yoğun kar ve zor dönemlerde tüm kurumlar iş birliği içinde çalışacak. Özellikle çığ bölgelerinde yollar risk durumuna göre trafiğe kapatılacak. İnsan hayatı ve güvenliği bizim için ilk sırada yer alıyor. Vatandaşların mağdur olmaması için yolun kapatılacağı saatler ve güzergahlar önceden duyurulacak. Kapatılacak yollarda uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlara, sıcak çorba ve kumanya verilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Öğretmen ve öğrencilerin olumsuz hava şartlarında mağdur olmamaları için meteorolojiyle koordinasyon iyi sağlanmalıdır. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğünün yetkilerini kullanarak okulları erkenden tatil etmeleri bu anlamda çok önem arz etmekte. Ama imkanlar dahilinde, çok zorda kalmadıkça eğitimin sekteye uğramaması için okullar tatil edilmemelidir."

Kışın asılsız ihbar sayısında da artışların olabileceğine dikkati çeken Bilmez, "Bu konuda sağlık ve karla mücadele ekiplerinin iyi bir koordinasyon ve iletişim içerisinde olması şarttır. Çünkü vatandaş hasta ihbarı yaparak yolunu açtırmaya çalışıyor. İyi bir teyit sonrası gerekli çalışma yapılmalıdır. Aksi taktirde asıl mağdur olan hastalara ulaşmada gecikme yaşanabilir. Öte yandan kronik hastalarımız var. Özellikle diyaliz hastaları. Bunların kışın sağlık merkezlerine ulaşımı için gerekli ortam oluşturulmalıdır." diye konuştu.

Bilmez, yoğun kar yağışının olduğu günlerde AFAD Müdürlüğü'nde kriz merkezi oluşturulacağını, merkezde jandarma, emniyet, sağlık, karayolları, belediye gibi kurumların temsilcilerinin hazır bulunacağını aktardı.

Toplantıya AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum müdürleri ile oda başkanları katıldı.

Van'da kış tedbirleri görüşüldü
Van'da kış tedbirleri görüşüldü
Van'da kış tedbirleri görüşüldü
Van'da kış tedbirleri görüşüldü

Emin Bilmez, AFAD, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kış tedbirleri görüşüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek 14:40 Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek 14:29 "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart taşıyan uçak adaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı Erdoğan'ın 14:20 Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?
Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim 14:01 Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada 12:47 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı! Korku dolu anlar kamerada Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır 12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek 11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı 10:53 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

Son Dakika Haberleri
14:39 Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek
14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!
14:28 "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart taşıyan uçak adaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı
14:26 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte dünyada ve Türkiye'de yaşanan olaylar
14:19 Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?
14:18 Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti
13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil
13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021
13:47 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi
13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!         
14:33
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte dünyada ve Türkiye'de yaşanan olaylar Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte dünyada ve Türkiye'de yaşanan olaylar         
14:26
Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti         
14:18
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu         
12:12
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum         
11:15
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 14:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da kış tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement