Van'da kış tedbirleri görüşüldü - Son Dakika

Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kışın kurumların yapacağı çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bilmez, kurumların kışın hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Çığ olaylarının acı sonuçlara yol açmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirten Bilmez şunları kaydetti:

"Yoğun kar ve zor dönemlerde tüm kurumlar iş birliği içinde çalışacak. Özellikle çığ bölgelerinde yollar risk durumuna göre trafiğe kapatılacak. İnsan hayatı ve güvenliği bizim için ilk sırada yer alıyor. Vatandaşların mağdur olmaması için yolun kapatılacağı saatler ve güzergahlar önceden duyurulacak. Kapatılacak yollarda uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlara, sıcak çorba ve kumanya verilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Öğretmen ve öğrencilerin olumsuz hava şartlarında mağdur olmamaları için meteorolojiyle koordinasyon iyi sağlanmalıdır. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğünün yetkilerini kullanarak okulları erkenden tatil etmeleri bu anlamda çok önem arz etmekte. Ama imkanlar dahilinde, çok zorda kalmadıkça eğitimin sekteye uğramaması için okullar tatil edilmemelidir."

Kışın asılsız ihbar sayısında da artışların olabileceğine dikkati çeken Bilmez, "Bu konuda sağlık ve karla mücadele ekiplerinin iyi bir koordinasyon ve iletişim içerisinde olması şarttır. Çünkü vatandaş hasta ihbarı yaparak yolunu açtırmaya çalışıyor. İyi bir teyit sonrası gerekli çalışma yapılmalıdır. Aksi taktirde asıl mağdur olan hastalara ulaşmada gecikme yaşanabilir. Öte yandan kronik hastalarımız var. Özellikle diyaliz hastaları. Bunların kışın sağlık merkezlerine ulaşımı için gerekli ortam oluşturulmalıdır." diye konuştu.

Bilmez, yoğun kar yağışının olduğu günlerde AFAD Müdürlüğü'nde kriz merkezi oluşturulacağını, merkezde jandarma, emniyet, sağlık, karayolları, belediye gibi kurumların temsilcilerinin hazır bulunacağını aktardı.

Toplantıya AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum müdürleri ile oda başkanları katıldı.