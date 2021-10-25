Van'da Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Van'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından (İŞKUR) Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi, yapılan çalışmalar sayesinde hizmetlerinin daha geniş bir tabana yayıldığını söyledi.

Hedef kitleleri arasında bulunan öğrencilere ve iş arayanlara, iş arama becerileri ile mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlamaya çalıştıklarını belirten Kişi, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, iş arayanlar, mesleğini değiştirmek, işini kurmak isteyenler, çalışırken başka bir mesleği tercih etmek isteyenlerin istihdama giden yollarını açmak, aydınlatmayı, bu kitlelerle iş piyasasında yeni bir sinerji oluşturmayı, kişilerin kariyer ve girişimcilik ruhlarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

İŞKUR Şube Müdürü Hanife Beyaz'ın, 2021 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında sunum yaptığı toplantıya, İş ve Meslek Danışmanları Neslihan Ertürk Yıldırım, Esra Şişmşek Özgüner, Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Özlem Dalkılıç, Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Temsilciliği Uzmanı Olgun Özdemir, Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Oruç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.