Van'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı (2)- Yeniden - Son Dakika

Van'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı (2)- Yeniden

VAN'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT ile Emniyet, Van'da sığınmacı olarak yaşayan İranlı eski asker M.A.'nın İran istihbarat teşkilatı tarafından kaçırılacağı bilgisine ulaştı. konu ile ilgili çalışma başlatan MİT ve polis görevlileri, M.A.'nın İran'a kaçırılması için 30 bin dolarlık bütçeyle Van'da bir şebeke oluşturmaya çalışıldığını tespit etti. Takibe alınan şebeke üyelerinin İranlı istihbaratçıların talimatıyla M.A.'nın eşi M.E.'ye kaçırmaya yardım etmesi karşılığında 10 bin dolar para teklif ettiği ve kabul etmemesi halinde İran'daki ailesine zarar verileceği şeklinde tehdit ettiği belirlendi. İran istihbaratının, M.A.'yı araç ile İran'a kaçırmak üzere 2 kişiyi 24 Eylül 2021'de Van'a gönderdiğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve polis ekiplerince şebeke üyeleri suçüstü yakalandı. 24 Eylül 2021 tarihi saat 21.00 sıralarında M.A.'yı enterne etmek üzere evine girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A., gözaltına alındı. Devam eden operasyonda 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.

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Haber: ANKARA,