Van'da öğrenciler hayallerini resmetti - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde 21 öğrencinin hayallerini çizdiği resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

İlçedeki İncealan Ortaokulunda görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Burak Dönmez, öğrencilerden hayallerini çizmelerini istedi.

Sosyal sorumluluk projelerini yürüten gönüllülerin de boya ve kırtasiye malzemesi desteği sağladığı 21 öğrenci, hayallerini resimlere yansıttı.

Öğrenciler, gitar çalmak, kendilerine ait yatak odası, Galatasaray forması, Vodafone Arena'da maç izlemek, yaşamak istediği ev, izlemek istediği tiyatro oyunu, bir Van kedisinin olması ve okumak isteği okul gibi birbirinden farklı hayallerini çizdikleri resimlere yansıttı.

Çaldıran Belediyesinin desteğiyle Van'daki bir kafenin sanat galerisinde açılan sergi, beğeni topladı. Dört gün boyunca ziyaretçilere açık olacak sergiyi gezen Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, AA muhabirine, öğrencilerin birbirinden farklı ve güzel hayallerini çizdiği serginin etkileyici olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek istediklerini anlatan Türker, "Bununla ilgili çalışma yürüteceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari de "Burada hiç sinemayla, tiyatroyla tanışmayan çocuklar var. Belediye olarak bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızı sanatla buluşturuyoruz. Bu çocuklarımız için de benzer faaliyetleri en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Öğrencilerin hayallerini inşallah gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili tüm mahallelerde çalışma yürütüyoruz. Çocuklara dokundukça biz mutlu oluyoruz. Desteklerimizi hiç esirgemeyeceğiz." diye konuştu.

Projeyi yürüten ve serginin düzenlenmesine öncülük eden Neslihan Erdoğan da "Hayaller gerçekleştirmek için vardır. Bu sergi çocukların gelece olan umutlarını ve beklentilerini artıracak. Dünyayı iyilik kurtaracak." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Edanur Şahin de "Hayalim aslında gazeteci olmak. Bunun yanında hayatımda hiç müze görmedim. Hep merak ediyorum. Bugün de hayalini kurduğum bir müzeyi burada sergiliyorum. İnşallah beğenilir." dedi.