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Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

26.10.2021 10:31
Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında teröristler tarafından kış hazırlıklarında kullanılabileceği değerlendirilen bir mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi, mağara kullanılamaz hale getirildi.

Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Çatak, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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