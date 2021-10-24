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Van'da toprağa gizlenmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da toprağa gizlenmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

24.10.2021 09:53
Van'da toprağa gizlenmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 23 Ekim 2021 günü uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Van Başkale ilçesi Özpınar Mahallesinde arazi araması yapıldı. Yapılan arazi aramasında toprağın altına gizlenmiş vaziyette 13 adet plastik kap içerisinde 14 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam ediyor" denildi. - VAN

Van'da toprağa gizlenmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

Metamfetamin, Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da toprağa gizlenmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da toprağa gizlenmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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