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Van'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Van'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı

16.10.2021 16:10
Van'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde yapılacak olan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli törenle atıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde yapılacak olan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli törenle atıldı.

Kampüs alanında düzenlenen törende konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yeni yapılacak hastanenin yapı alanının 6 bin 835, teshin merkezinin 420 ve toplam inşaat alanın 7 bin 255 metre kare olacağını söyledi.

Hedeflerinin Aralık 2022'de hastaneyi kullanıma açmak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şevli, şöyle dedi:

"Projenin sözleşme bedeli 25 milyon 330 bin Türk lirası artı KDV'dir. Bu tesiste 4 adet 120 kişilik 120 metrekare AMFİ ile hastane içerisinde 25 kişilik 50 metrekare eğitim sınıfı bulunmakta. Ayrıca hastane bölümünde doğumhane, cerrahi ve dahiliye olmak üzere 3 ana bilim dalı olacak. Yaklaşık 15 metrekare 20 büyükbaş hayvan, 8 de küçük hayvan oteli bulunacak. 15 metrekare büyüklüğünde büyükbaş, 2 de küçükbaş karantina odaları olacak. Hastanemiz tamamlandığında 24 saat tam donanımlı olarak acil hizmeti de sunacak. Bu büyük projenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise Van YYÜ 'nün bölgenin üniversitesi konumunda olduğunu kaydetti.

Mevcut hastanenin üniversiteye yakışan bir yapı olmadığına dikkati çeken Bilmez, " Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığının en fazla olduğu il Van'dır. Bölge ile birlikte düşündüğümüzde böyle bir hastane kentimize şarttı. Akademik kadro ile düşündüğümüzde bu fakültemize yakışan bir binaya kavuşuyor olması çok güzel ve iyi bir haber. Bu tesisi Van YYÜ bünyesine kazandıran, bölgemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Programa katılan AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas'ın konuşmalarının ardından protokol üyeleri hastanenin temelini okunan dua ile attı.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.

Van'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı
Van'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı
Van'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı
Van'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı
Van'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner, Hastane, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı - Son Dakika
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