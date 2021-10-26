Van'da yargılanan PKK'lı teröriste hapis cezası - Son Dakika

Van'da yargılanan PKK'lı teröriste 141 yıl 54 ay 200 gün hapis cezası verildi.

Suç tarihlerinde 15-18 yaş grubunda olan ve Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan suça sürüklenen çocuk M.D.'nin

PKK terör örgütü faaliyeti kapsamında müşteki S.D'yi kaçırarak yaralama eylemi, 14 Ağustos 2016 tarihli Çaldıran yolunun kesilmesi olayında güvenlik korucusu C.Y.'yi şehit etme eylemi, güvenlik korucuları İ.Y. ve F.K.'ya yönelik öldürmeye teşebbüs eylemi, 11 Ekim 2016 tarihinde karakollara yakıt ikmali yapan nakliyeci B.D. ve V.Ö.'nün sevk ve idarelerindeki araçlar ile yolcuların yollarının kesilmesi ve araçlarının yakılması eylemi, 19 Ekim 2016 tarihinde Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanlarının yollarının kesilerek araçları dahil gasp edildiği olaylarına ilişkin yapılan yargılama mahkemece tamamlandı. Sanık M.D. tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS aracılığıyla avukatı ile davaya katılarak üzerine atılı suçlamaları reddetti. Davanın görülen karar duruşmasında, sanık hakkında devletin bütünlüğünü bozmaktan 18 yıl 4 ay, yağma suçlarından 9 kez 7 yıl 2 ay 20 gün, hürriyeti tahditten 5 yıl 6 ay, yaralama suçundan 5 yıl, kasten öldürme suçundan 18 yıl 4 ay, öldürmeye teşebbüsten 2 kez 10 yıl, hürriyeti tahditten 2 kez 6 yıl 11 ay 10 gün neticeten sanığın 141 yıl 54 ay 200 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmen tutukluluğunun devamına mahkemece karar verildi. - VAN