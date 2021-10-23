Van depreminin 10. yılı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayabaşı, mesajında, 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremlere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirten Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren devletimiz ve milletimiz büyük bir yardımlaşma ve dayanışma içerisine girerek yaraları kısa sürede sardı. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlimizin ve ülkemizin bir daha bu tür afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum."