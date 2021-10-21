Üye Girişi
Van'ın arıcı kadınları "Çiftçi Okulu"nda yetişiyor - Son Dakika

Van'ın arıcı kadınları "Çiftçi Okulu"nda yetişiyor

21.10.2021 11:43
Van'ın arıcı kadınları

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florasıyla arıcılığın önemli merkezlerinden Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"na katılan kadınlar, bal üretiminin inceliklerini öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florasıyla arıcılığın önemli merkezlerinden Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"na katılan kadınlar, bal üretiminin inceliklerini öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Avrupa Birliğinin finans, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzman desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında, kadın istihdamının artırılması ve arıcılığın geliştirilmesi amacıyla Van'ın Gevaş ilçesinde açılan Uygulamalı Çiftçi Okulu'nda kadın arıcılar yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafından arıcılığın yapılabildiği alanlarda uygulamalı verilen eğitimlere katılan kadınlar, "arı sütü üretimi, ana arı yetiştiriciliği, bal üretiminin incelikleri ve balın saklama koşulları" konularında bilgilendiriliyor.

6 aylık eğitimin ardından sertifika alacak olan kadınlara, kovan satın alma ve ürettikleri balı satabilecekleri bir kooperatif kurma konusunda da destek verilecek.

"Gevaş'ta 25 kadını arıcık konusunda bilgilendiriyoruz"

Proje Koordinatörü Bünyamin Hakan, AA muhabirine, Van'ın gıda, tarım ve hayvancılık yönünden önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kadınlara her alanda eğitimler vererek üretimde söz sahibi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Hakan, şunları kaydetti:

"Uygulamalı Çiftçi Okulları duvarsız okullardır. Eğitimlerimizi bahçelerde, tarlalarda ve ahırlarda uygulamalı olarak veriyoruz. Arıcığın geliştirilmesi ve kadınların bu alanda istihdam edilmesini hedefliyoruz. Proje kapsamında Gevaş'ta 25 kadını arıcılık konusunda bilgilendiriyoruz. Eğitimlerin başında kursiyerlerimize 5'er arı kovanı dağıttık. Kadınların üretime katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Kursta gerekli bilgi ve donanıma kavuşma imkanı buluyorlar. Eğitimlerin sonunda kooperatif kuracağız. Kadınlar, ürettikleri balı daha kaliteli şekilde pazara sunabilecek. Meslek sahibi olup, para kazanarak ailelerini geçindirecekler."

"Kendi işimi kurmak istiyorum"

Kursiyer Rümeysa Şeker ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 2018 yılında mezun olduğunu, kendi işini kurmak için "Uygulamalı Çiftçi Okulu" kursuna katıldığını belirtti.

Kadınların devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şeker, şöyle konuştu:

"Devletin sağladığı destekle kendi işimi kurmak istiyorum. Arıcılıkta, verilen emek de alınan verim de çok güzel. Bala inanılmaz talep var. Bu yüzden arıcılığa yönelmek istedik. Coğrafi konumumuz arıcılığa çok elverişli. Van'da bal üretimi çok fazla, pazarlama alanı çok geniş. Üreteceğimiz balı zorluk çekmeden satabiliriz. İyi bir iş alanı tercih ettiğimi düşünüyorum."

Uzun süredir tarımla ilgilendiğini belirten kursiyerlerden Aycan Bayezid, şeker pancarı ve fasulye üretimi yaptığını anlattı.

Bundan sonra arıcılıkla ilgilenmek istediğini dile getiren Bayezid, "Bize arıcılıkla ilgili bilgiler veriliyor. 5 arı kovanı aldım. Kadınlar artık üretecekler. Ekonomide söz sahibi olmak istiyoruz. Emeğimizin karşılığını aldıkça daha çok çalışmak, daha çok kazanç elde etmek istiyoruz." dedi.

"Bal üretiminde daha çok kadın eli göreceğiz"

İlçeye bağlı İkizler Mahallesi'nde arıcılık yapan Songül Güleç de katkısız ve şekersiz bal üretimi yaptıklarını aktardı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle arıcılık yapmak isteyen kadınlara tecrübelerini anlattığını ifade eden Güleç, "Arıcılık zor bir meslek. Kadınların bunu yapacağına inanıyorum. Şu an 25 kadın arıcılık yapmak istiyor. Uzun yıllardır arıcılıkla ilgileniyorum. Kadınları da bu işe teşvik ettim. Sayılarını çoğaltarak organik bal üretimi yapmayı hedefliyoruz. Bal üretiminde bundan sonra daha çok kadın eli göreceğiz." diye konuştu.

Van'ın arıcı kadınları Çiftçi Okulu nda yetişiyor
Van'ın arıcı kadınları Çiftçi Okulu nda yetişiyor
Van'ın arıcı kadınları Çiftçi Okulu nda yetişiyor
Van'ın arıcı kadınları Çiftçi Okulu nda yetişiyor
Van'ın arıcı kadınları Çiftçi Okulu nda yetişiyor

Çiftçi, Gevaş, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'ın arıcı kadınları 'Çiftçi Okulu'nda yetişiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti 12:04 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı 11:55 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar 11:43 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor 11:32 Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi 11:23 Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp 11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı
Taksicilerin 10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti

Son Dakika Haberleri
12:03 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti
12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
11:32 Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor
11:27 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi
11:26 DenizBank, salgın sebebiyle Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdi
11:19 Müşterilerin bulunduğu restoranda doğalgaz patladı: 3 ölü, 30 yaralı
11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı
11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı         
12:08
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor 104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor         
11:49
Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar         
11:43
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi         
11:28
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 12:20:16. #1.12#
SON DAKİKA: Van'ın arıcı kadınları "Çiftçi Okulu"nda yetişiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement