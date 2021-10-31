Üye Girişi
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü - Son Dakika

Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü

31.10.2021 10:23

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van'ın İran sınırında örülmeye başlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının yaklaşık 27 kilometresi tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van'ın İran sınırında örülmeye başlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının yaklaşık 27 kilometresi tamamlandı.

Türkiye, İran sınır hattında gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını TOKİ'nin çalışmalarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İran sınırında hudut güvenliğinin artırılması amacıyla Van'ın İran'la olan 64 kilometrelik sınırında güvenlik duvarının 3'te birlik kısmı tamamlanmış oldu. Gözetleme kuleleri kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutacak. TOKİ, daha önce Türkiye- Suriye sınır hattındaki güvenlik duvar çalışmalarını tamamlamıştı. Suriye sınırına 588.9 kilometre duvar ören TOKİ, Hatay Denizgören bölgesinde tamamladığı sınır güvenlik sistemini Akdeniz kıyısına ulaştırmıştı.

İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor

Suriye sınırının ardından İran sınır hattında da çalışmalara başlayan TOKİ, Iğdır'ın 53,4 kilometrelik kısmı ile Ağrı'nın 81,9 kilometrelik sınır fiziki güvenlik sistemini tamamladı. 2021 yılının başında Van ve Hakkari'nin İran sınır hattında da duvar örmeye başlayan TOKİ, Van'da toplam 64 kilometrelik uzunluğundaki duvarın 27 kilometresini, Hakkari'de ise 28 kilometre uzunluğundaki duvarın 16 kilometresini tamamladı.

TOKİ, şu ana kadar Suriye sınırına 588,9 kilometre, İran sınır hattına ise 177,9 kilometreyle toplam 766,8 kilometre duvar örerek sınır güvenliğine katkı sağladı.

Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü
Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü

Suriye, İran, Toki, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek 11:24 Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından talep etti 11:21 Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından talep etti Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor 11:01 Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti 10:41 Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör kendisini savundu: 29 yıllık hekimim 10:33 Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör kendisini savundu: 29 yıllık hekimim Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin 10:28 Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü 10:25 Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu 10:18 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu

Son Dakika Haberleri
11:23 Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek
11:22 Dünyanın konuştuğu şeytan çıkarma ayini videosu! Bir anda sandalyeden fırlayıp saldırdı
11:21 Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından talep etti
11:00 Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor
10:45 Ayçiçek yağındaki fiyat artışları için yeni çözüm! Yapılan üretim bir önceki yıla göre yüzde 16 artacak
10:32 Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi
10:31 Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor
10:25 Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü
10:23 Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
10:09 Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız
Hızla ilerleyen araçların arasına daldı! Ölüme kafa tutan yaya, akıllara ''İddia için mi yaptı?'' sorusunu getirdi Hızla ilerleyen araçların arasına daldı! Ölüme kafa tutan yaya, akıllara ''İddia için mi yaptı?'' sorusunu getirdi         
11:25
Dünyanın konuştuğu şeytan çıkarma ayini videosu! Bir anda sandalyeden fırlayıp saldırdı Dünyanın konuştuğu şeytan çıkarma ayini videosu! Bir anda sandalyeden fırlayıp saldırdı         
11:23
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Selami karakterinden sonra çok korktum Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Selami karakterinden sonra çok korktum         
11:12
Ayçiçek yağındaki fiyat artışları için yeni çözüm! Yapılan üretim bir önceki yıla göre yüzde 16 artacak Ayçiçek yağındaki fiyat artışları için yeni çözüm! Yapılan üretim bir önceki yıla göre yüzde 16 artacak         
10:46
Dev siteler mafyavari illegal grupların eline düştü! Milyonlarca liranın nereye gittiği kimse bilmiyor Dev siteler mafyavari illegal grupların eline düştü! Milyonlarca liranın nereye gittiği kimse bilmiyor         
10:35
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var         
10:27
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu         
10:20
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 11:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Van'ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement