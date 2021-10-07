Üye Girişi
Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı - Son Dakika

Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı

07.10.2021 11:11
Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol ediyor.

İnsansız hava araçları ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan sınır hattında Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler yakalanarak İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim ediliyor.

Çaldıran sınırından Ağrı Doğubayazıt ile Hakkari Yüksekova hattına doğru uzanan güzergahta yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla başlatılan güvenlik duvarının inşası sürüyor.

"20 kilometrelik duvarın montajı tamamlandı"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, sınırda duvar yapımı, hendek kazma, jiletli tel çekme ve yeni optik kule ile karakol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Duvarda kullanılan taş blokların üretiminin tamamlandığını dile getiren Bilmez, "Geçen yıldan bu yana 104 lego ve mono blok kule yapıldı. 2 karakol inşaatı devam ediyor. 175 kilometre hendek kazıldı. Üç etap olarak 64 kilometrelik duvar yapılıyor. Şu an 20 kilometrelik duvarın montajı tamamlandı. 34 kilometrelik duvarda kullanılan taş üretimi gerçekleştirildi. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde montaj devam edecek." dedi.

İHA, drone ve termal kameralardan yararlanılıyor

Duvar inşa çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için gerekli görülen kısımda mayın temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Bilmez, geriye kalan 230 kilometrelik sınır hattı için ihale çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sınırda ciddi bir güvenlik önleminin söz konusu olduğunu vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"6. Hudut Tugayı sınırda 7/24 esasına göre yapmakta. Onlara takviye olarak 750 Özel Harekat polisi geldi. Bu polislerimiz 35 tim 50 araçla sınır birliğine destek veriyor. Jandarmadan da üç takviyeli, bir normal komando bölüğü bölgeye geldi. Aynı zamanda İHA, drone ve termal kameralardan yararlanılıyor. Bölgede yapılan 58'i gözetleme, 104 optik kulenin bazıları da devreye alındı. Bu kulelerin termal sisteminden de yararlanılıyor."

Bilmez, sınır hattında alınan önlemlerle ülkeye giriş yapan düzensiz göçmen sayısında önemli oranda bir düşüş yaşandığını ve çok sayıda organizatörün yakalandığını aktardı.

Güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutarak, sınırın geçilemeyeceğini bütün dünyaya göstermek istediklerini vurgulayan Bilmez, şöyle devam etti:

"Güvenlik önlemleriyle düzensiz göçmen sayısında önemli oranda bir azalma var. Bu yıl yaptığımız istihbarı çalışmalar sayesinde 1290 organizatör yakalandı. Bunların yarısına yakını tutuklandı. Geçen yılın tamamında bu rakam 599'dı. Göçmenlerin saklandığı 138 'şok evi' yıktık. Zaman zaman evlerde saklanan göçmenleri yakalıyoruz. Onun dışında yakaladığımız göçmen grup sayısında önemli oranda azalma söz konusu. Daha önce 100'lerle ifade edilen o rakamlar şimdi 5-10 civarında."

Van Gölü'nde önlemler artırıldı

Düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından biri olan Van Gölü'nde alınan önlemlere de değinen Bilmez, "Ekiplerimiz gölün içinde ve etrafında devriye yapıyor. Yeni gelen botlarda radar sisteminin oluşu işimizi oldukça kolaylaştırdı. Geçen gün daha çok Ege Denizi'nde rastladığımız şişme bir botta 57 kişilik bir göçmen grubu yakaladık. Ekiplerimiz yaklaştığında bot su alamaya başlamıştı. Eğer Sahil Güvenlik yetişmeseydi bir faciayla daha karşılaşabilirdik." şeklinde konuştu.

Çaldıran, Göçmen, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor 11:09 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak 10:58 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu 10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor 10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi 10:22 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum 09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? 09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var 07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

Son Dakika Haberleri
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında konuştu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir
10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor
10:36 Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor
10:21 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi
10:16 Türk İHA'ların başarısı Rusya'yı tedirgin etti: Henüz onlara karşı bir çözüm üretemedik
Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında konuştu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında konuştu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz         
11:11
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin         
11:02
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir         
10:50
Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı         
10:37
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylar Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylar         
09:58
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 11:16:35. #1.13#
SON DAKİKA: Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement