Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol ediyor.

İnsansız hava araçları ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan sınır hattında Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler yakalanarak İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim ediliyor.

Çaldıran sınırından Ağrı Doğubayazıt ile Hakkari Yüksekova hattına doğru uzanan güzergahta yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla başlatılan güvenlik duvarının inşası sürüyor.

"20 kilometrelik duvarın montajı tamamlandı"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, sınırda duvar yapımı, hendek kazma, jiletli tel çekme ve yeni optik kule ile karakol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Duvarda kullanılan taş blokların üretiminin tamamlandığını dile getiren Bilmez, "Geçen yıldan bu yana 104 lego ve mono blok kule yapıldı. 2 karakol inşaatı devam ediyor. 175 kilometre hendek kazıldı. Üç etap olarak 64 kilometrelik duvar yapılıyor. Şu an 20 kilometrelik duvarın montajı tamamlandı. 34 kilometrelik duvarda kullanılan taş üretimi gerçekleştirildi. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde montaj devam edecek." dedi.

İHA, drone ve termal kameralardan yararlanılıyor

Duvar inşa çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için gerekli görülen kısımda mayın temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Bilmez, geriye kalan 230 kilometrelik sınır hattı için ihale çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sınırda ciddi bir güvenlik önleminin söz konusu olduğunu vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"6. Hudut Tugayı sınırda 7/24 esasına göre yapmakta. Onlara takviye olarak 750 Özel Harekat polisi geldi. Bu polislerimiz 35 tim 50 araçla sınır birliğine destek veriyor. Jandarmadan da üç takviyeli, bir normal komando bölüğü bölgeye geldi. Aynı zamanda İHA, drone ve termal kameralardan yararlanılıyor. Bölgede yapılan 58'i gözetleme, 104 optik kulenin bazıları da devreye alındı. Bu kulelerin termal sisteminden de yararlanılıyor."

Bilmez, sınır hattında alınan önlemlerle ülkeye giriş yapan düzensiz göçmen sayısında önemli oranda bir düşüş yaşandığını ve çok sayıda organizatörün yakalandığını aktardı.

Güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutarak, sınırın geçilemeyeceğini bütün dünyaya göstermek istediklerini vurgulayan Bilmez, şöyle devam etti:

"Güvenlik önlemleriyle düzensiz göçmen sayısında önemli oranda bir azalma var. Bu yıl yaptığımız istihbarı çalışmalar sayesinde 1290 organizatör yakalandı. Bunların yarısına yakını tutuklandı. Geçen yılın tamamında bu rakam 599'dı. Göçmenlerin saklandığı 138 'şok evi' yıktık. Zaman zaman evlerde saklanan göçmenleri yakalıyoruz. Onun dışında yakaladığımız göçmen grup sayısında önemli oranda azalma söz konusu. Daha önce 100'lerle ifade edilen o rakamlar şimdi 5-10 civarında."

Van Gölü'nde önlemler artırıldı

Düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından biri olan Van Gölü'nde alınan önlemlere de değinen Bilmez, "Ekiplerimiz gölün içinde ve etrafında devriye yapıyor. Yeni gelen botlarda radar sisteminin oluşu işimizi oldukça kolaylaştırdı. Geçen gün daha çok Ege Denizi'nde rastladığımız şişme bir botta 57 kişilik bir göçmen grubu yakaladık. Ekiplerimiz yaklaştığında bot su alamaya başlamıştı. Eğer Sahil Güvenlik yetişmeseydi bir faciayla daha karşılaşabilirdik." şeklinde konuştu.