Üye Girişi
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın - Son Dakika

Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

06.10.2021 11:21
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın, System.String[]

İL Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan, 18-24 Eylül'de 100 bin kişide görülen vakaların haftalık haritasında Van'ın 'en iyi il' olmasına dikkat çekerken, ikinci doz aşılamada henüz istenilen düzeye gelinmediğini belirtti.

İL Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan, 18-24 Eylül'de 100 bin kişide görülen vakaların haftalık haritasında Van'ın 'en iyi il' olmasına dikkat çekerken, ikinci doz aşılamada henüz istenilen düzeye gelinmediğini belirtti. Sünnetçioğlu, "Van'ın 'en iyi il' olmasının kesinlikle gevşemeye yol açmaması gerekiyor çünkü biz ikinci dozda istediğimiz orana henüz gelememişiz" dedi.

Vaka sayılarında sürekli dalgalanmaların yaşandığı Van, 18-24 Eylül'de, 100 bin kişide görülen 41,50 haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de 'en iyi il' oldu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van'ın vaka sayısı bakımından en iyi konumda bulunduğunu ama bunun yeterli olmadığını söyledi. Aşılama oranına dikkat çeken Sünnetçioğlu, ikinci dozda iyi orana çıkılması gerektiğini belirterek, "Birinci dozda şu an yüzde 80 civarındayız. İkinci dozda yüzde 61'lerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz. Daha fazla aşılama yaparak daha az insanın hasta olması ve mümkün olduğunca yoğun bakıma hastaneye Covid-19'dan dolayı hastaların yatmaması. Bunun için de iyi bir aşı oranını yakalamamız gerekiyor. Aşılamaya hız verirken vatandaşların maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor. Toplu etkinliklerden uzak durmaları, mümkün olduğunca el dezenfeksiyonu, kalabalık ortamlardan uzak durmalarını öneriyoruz. Van'ın 'en iyi il' olmasının kesinlikle gevşemeye yol açmaması gerekiyor çünkü biz ikinci dozda istediğimiz orana henüz gelememişiz. Biz iyi bir aşılama oranına ulaştıktan sonra rahat hareket edebiliriz. Şu an zamanı değil ve kesinlikle gevşeme olmaması gerekiyor. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. İkinci dozda yüzde 75 üzerine çıkmamız gerekiyor. En iyi olmamızdaki sebeplerden biri bizim çok iyi pandemi merkezimiz var. Pozitif vaka düştüğü an 2 dakika içinde sağlık personelimiz vakayı arıyor ve gereken tüm bilgilendirme yapılıyor. Yarım saat veya 1 saat içinde de filyasyon ekiplerimiz hastayı evinde muayene ediyor, ilacını verip önerilerde bulunuyor. Bunun dışında daha geniş çaplı çalışmalarla da bu başarıyı sağlıyoruz" diye konuştu.


Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Eylül, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı 12:31 Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor 12:22 Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim 12:13 Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim
Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi 11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu 11:57 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı 11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı 11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor

Son Dakika Haberleri
12:31 Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı
12:26 İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi
12:22 Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor
12:11 Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu
12:05 Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu
11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi
11:56 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu
11:56 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı
11:43 Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti
11:34 Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var         
12:32
İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi         
12:26
Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu         
12:19
Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu         
12:06
Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı         
11:57
İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin         
11:46
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 12:39:54. #1.13#
SON DAKİKA: Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement