Barınmalarını sağladığı tilkileri eliyle besliyor - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Fikret Öngör, kümes hayvanlarına saldırmalarını önlemek için iş yerinin bahçesinde tilkilere yuva yaptı.

Mollahasan Mahallesi'nde restoran işleten Öngör, iş yerinin bahçesinde barındırdığı tilkilere "Gülo" ve "Rüzgar" isimlerini verdi. Öngör, tilkilere her gün balık ve yiyecek vererek beslenmelerini sağlıyor.

Öngör'ün tilkilerle yakınlığı, görenlerin ilgisini çekiyor.

Geçen yıldan bu yana tilkilerle arasında bir bağın geliştiğini belirten Öngör, "İlk başlarda bahçede baktığım 14 tavuğumu telef ettiler. Aç olduklarını gördüm onlara balık artıkları vermeye başladım. Bir süre sonra bana alıştılar. Onları çok seviyorum. Kimse onlara zarar vermesin diye restoranın bahçesine yuva yaptım. İsimlerini söylediğimde yanıma geliyorlar." diye konuştu.