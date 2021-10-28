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Varto'ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı - Son Dakika

Varto'ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı

28.10.2021 09:25

Varto'ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı "Kaldırım, bordo, kilit taşları, oluk taşı çalışmalarımıza devam ediyoruz" Muş'un Varto Belediyesine kayyum olarak atanan Varto Kaymakamı Mehmet Güder, ilçe merkezinde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Varto'ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı

"Kaldırım, bordo, kilit taşları, oluk taşı çalışmalarımıza devam ediyoruz"

MUŞ - Muş'un Varto Belediyesine kayyum olarak atanan Varto Kaymakamı Mehmet Güder, ilçe merkezinde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Varto Belediyesine kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, çalışmalara hızlı başladı. İlk olarak ilçe merkezinde başlatılan parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Güder, çalışmalara hız verilmesini istedi. Sahanlıklardaki betonarme yerlerin kışın yapılan kar çalışmalarından dolayı etkilendiğini söyleyen Güder, "İlçemizde estetik görüntüyü çok rahat bir seviyeye taşıyacağız. İnsanlarımızın günlük hayatını kolaylaştırma noktasında, güzel bir şehircilik ve belediyecilik anlayışını hayata geçirme noktasında, tüm ekibimizle halkımızın yanında olacağız. Onlara bu güzel hizmetleri her zaman taşıyacağız " dedi.

Belediye olarak gerek vatandaşlara gerekse esnaflara faydalı olmak amacıyla bir aylık süreçte analiz yaptıklarını belirten Güder, "Özellikle ilçemizde kötü durumda olan kaldırımların yeniden yapılması için çalışmaları başlattık. Kaldırım, bordo, kilit taşları, oluk taşı çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarla esnaflarımız, vatandaşlarımız çok rahat edecek. Çalışmalarımız sadece kaldırım ve üst yapı çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak. İnşallah sosyal belediyecilik anlayışını da güzel bir şekilde yansıtmaya çalışacağız. Şu anda da güzel projelerimizi hazırlama aşamasındayız. İnşallah bunlarda bittiğinde bunları halkımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise gelir gelmez çalışmalara hız veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder'e teşekkür ettiler.

Varto'ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı
Varto'ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı
Varto'ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı
Varto'ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı

Mehmet Güder, Hisarcık, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Varto'ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı - Son Dakika


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